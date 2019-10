Novos partidos vão ter 10 minutos para debater o Programa de Governo

Por Judith Menezes e Sousa 28 Outubro, 2019 • 17:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os novos partidos com lugar no Parlamento vão ter, cada um, dez minutos para intervir durante o debate do programa de governo.

Pub Pub

A decisão saiu da conferência de líderes parlamentares que esteve reunida, esta tarde, tendo como ponto único dos trabalhos a fixação da grelha de tempos para os dois dias de debate, marcado para quarta e quinta-feira.

Pub Pub

Estes três partidos que conseguiram representação parlamentar nas legislativas de 6 de outubro, vão ter dois minutos e meio para pedidos de esclarecimento, seguem-se outros cinco minutos para o debate e finalmente mais dois minutos e meio para o encerramento.

Em relação ao pedido de tolerância de tempo feito pela deputada do livre Jacine Katar Moreira que é gaga, a mesa decidiu que será usado bom senso na condução dos trabalhos.