"Num mês, tivemos 600 ofertas de emprego para cidadãos dos PALOP"

Em Cabo Verde numa missão de operacionalização do acordo de mobilidade entre cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, revelou na entrevista TSF/JN que, no prazo de um mês, 35 empresas disponibilizaram 600 ofertas de emprego para cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

"O que está a ser feito agora entre os dois organismos do IEFP português e de Cabo Verde é a ligação entre os perfis das pessoas que querem ir trabalhar para Portugal e as ofertas de emprego, para que isso seja feito valorizando as pessoas e salvaguardando as condições em que a deslocação é feita, para garantir que as pessoas são integradas", explicou Ana Mendes Godinho.

Uma das maiores preocupações da responsável pela pasta do trabalho é que esta mobilidade entre países seja feita de modo a garantir os direitos dos trabalhadores.

"Criámos uma equipa mista entre Portugal e Cabo Verde para acompanhamento destes processos de mobilidade. E também para reforçarmos o investimento na área da formação aqui em Cabo Verde por parte de Portugal, apostando muito nas qualificações como um fator-chave para a valorização dos próprios trabalhadores. Fizemos um processo de pré-seleção em que identificámos um conjunto de empresas que neste momento têm ofertas de emprego, em que identificaram desde logo o tipo de contrato e o tipo de perfil de pessoa que estão à procura, mas também o salário que estão a pagar e as funções a desempenhar", garantiu a ministra do Trabalho.

Os setores que, para já, mais sinalizaram ofertas de emprego foram, segundo a ministra, a construção civil, turismo, tecnologias e áreas de serviço social.