"Num momento tão crítico, Rui Rio deixou cair o valor do interesse nacional"

José Luís Carneiro © António Pedro Santos/Lusa

Por Inês André Figueiredo 21 Outubro, 2020 • 20:17

Após o anúncio de que o PSD vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, acusa Rui Rio de se ter esquecido do interesse nacional e do que sugeriu no início da pandemia da Covid-19.

"Não sendo uma surpresa, não deixa de ser contraditório que Rui Rio, perante uma das maiores crises que se abateu sobre o mundo, a Europa e no nosso país, tenha, num momento tão critico, deixado cair um valor que sempre afirmou querer defender, o valor do interesse nacional", apontou o socialista.

José Luís Carneiro, numa declaração sobre o OE2021, recordou aqueles que mais propostas apresentaram no início da pandemia da Covid-19, dizendo que são os mesmos que agora anunciaram votar contra.

"Não deixa de ser curioso que aqueles que na primeira fase da pandemia mais propostas apresentaram para reforçar o investimento público em determinados setores venham agora dizer que votam contra o Orçamento", realça José Luís Carneiro, frisando que "estar contra o OE é estar contra o reforço dos meios humanos e técnicos no SNS, reforço de meios humanos nas escolas, contra o reforço do investimento nos transportes público, o reforço nas políticas de habitação e também estar contra as políticas que visem combater e erradicar a pobreza".

Esta quarta-feira, nas jornadas parlamentares do PSD, Rui Rio anunciou que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado.

"Mostrámos responsabilidade durante a pandemia, colocando Portugal em primeiro lugar. Defendemos o Governo sem demagogia. Aprovámos o Orçamento Suplementar porque o país precisava. A situação atual é mais grave do que em abril, e as reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda só dificultam. Mas, pelo interesse do país, nós até nos podíamos abster por causa da pandemia e da presidência portuguesa na União Europeia. O primeiro-ministro disse que, no dia em que precisasse do PSD, o Governo terminava", atirou o líder do PSD.

Rio acredita que o documento "não é realista" e diz que "se o Orçamento é mau, se não combate o desemprego, se não apoia as empresas e até dificulta, se não dá sinais à classe média, se tem défice de transparência, se pré-anuncia um OE retificativo por ter uma receita subestimada, se o voto do PSD não serve nem para evitar nem uma crise política, então o PSD só pode votar contra porque esse é que é voto coerente com aquilo que deveremos fazer".