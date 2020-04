"Nunca terei vergonha ou qualquer rebuço em dar um passo atrás"

© João Relvas/EPA

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que o processo de gradual levantamento das restrições por causa da Covid-19 apresenta riscos e frisou que o Governo não hesitará em dar "um passo atrás" para garantir a segurança dos portugueses.

"Nunca terei vergonha ou qualquer rebuço de dar um passo atrás se isso for necessário para garantir esse bem essencial que é a segurança dos portugueses", declarou António Costa em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de o Governo aprovar o plano de transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, que começa este domingo.

De acordo com o primeiro-ministro, o processo de levantamento de restrições "tem riscos - e ninguém pode ignorar a existência desses riscos".

Temos também consciência de que à medida que vamos reabrindo um conjunto de atividades inevitavelmente o risco de transmissão vai aumentar. Portanto, ninguém tenha ilusões de que quando passarmos a abrir uma loja o risco de contenção diminui ou será o mesmo. Seguramente o risco aumenta, o que exige maior responsabilidade de todos nós", advertiu.

Para o efeito, António Costa reiterou que o Governo definiu "um quadro de medidas que entram em vigor de 15 em 15 dias: 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho".

"Antes de cada uma destas fases, procederemos novamente a uma avaliação dos efeitos que tiveram as medidas anteriormente adotadas e avaliaremos se estamos em condições de, como esperamos e desejamos, podermos dar o passo seguinte para passar à fase subsequente", declarou o líder do executivo.

António Costa defendeu depois que este é percurso que os cidadãos têm de fazer "com confiança".

"Mas temos de fazer em conjunto. Os portugueses podem contar com a total determinação do Governo no sentido de adotar em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias todas as medidas que forem necessárias para preservar a nossa saúde pública", reforçou o primeiro-ministro.