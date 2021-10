"Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo." Governo lamenta decisão do PCP

© Manuel de Almeida/Lusa

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares lamentou esta segunda-feira a decisão do PCP de votar contra a proposta de Orçamento do Estado, considerando que o Governo nunca antes tinha ido tão longe nas negociações com os comunistas.

Esta posição foi transmitida por Duarte Cordeiro em conferência de imprensa, na Assembleia da República, após Bloco de Esquerda e PCP terem anunciado o voto contra, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2022, o que inviabiliza a aprovação da proposta na próxima quarta-feira.

"O Governo lamenta a posição do PCP. Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o PCP como neste Orçamento", declarou Duarte Cordeiro, depois de ter saudado as posições do PAN e das deputadas Joacine Katar-Moreira e Cristina Rodrigues, que anunciaram a abstenção.