Nuno Artur Silva, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media do novo Governo, prometeu vender a Produções Fictícias, a agência criativa e produtora da qual é fundador, antes de tomar posse e passar a tomar conta do cinema e da RTP, apurou a TSF.

Esta é a primeira vez que o cinema e o audiovisual vão ter uma secretaria de Estado, uma nova pasta criada pelo Ministério da Cultura.