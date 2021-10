Nuno Magalhães considera que encontro entre líderes do CDS e do PSD seria "ilegítimo"

Nuno Magalhães, antigo líder da bancada parlamentar do CDS © Arménio Belo/Lusa (arquivo)

Antes do Conselho Nacional do CDS que se reúne esta sexta-feira para decidir sobre a realização do 29.º Congresso do partido e analisar a situação política, os líderes do CDS e do PSD iriam reunir-se também esta tarde, em Aveiro. No entanto, o encontro foi adiado sem data marcada e, até agora, não foram adiantados os motivos que levaram a este cancelamento.

Em declarações à TSF, Nuno Magalhães, antigo líder da bancada parlamentar do CDS e apoiante de Nuno Melo, considerou que, a realizar-se, o encontro entre Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos seria ilegítimo.

"Ontem, hoje e seguramente amanhã sempre direi que é fundamental que haja esse entendimento, esses encontros, essas conversas. Espero que cheguem a bom porto", diz, sublinhando a extemporaneidade e a ilegitimidade deste encontro.

"A democracia é um sistema político que tem os seus momentos, tem os seus timings e sobretudo tem a sua legitimidade. A legitimidade na democracia está na vontade popular. Neste caso, a vontade popular dos militantes, e portanto a partir do momento em que a vontade popular dos militantes do CDS, seja ela qual for, indica este ou aquele líder, esse líder está legitimado", explica Nuno Magalhães, deixando um conselho ao futuro líder do partido.

"Acho que deve conversar com o futuro líder, seja ele qual for, do PSD", afirma.

Sobre o Conselho Nacional desta sexta-feira, Nuno Magalhães espera que as pessoas caiam em si e não alterem o calendário do Congresso.

"Mesmo que não seja essa a intenção, é difícil não compreender esta decisão da comissão política e da direção do partido como não sendo medo de ouvir os seus. Sinceramente, não quero acreditar que isso esteja a acontecer. Isso não vem ao encontro daquele perfil que todos nós conhecemos do presidente do CDS", frisa.

"Eu quero acreditar que as pessoas cairão em si e que será seguramente um Conselho Nacional curto, breve, em que iremos discutir isso no local próprio que é o Congresso", acrescenta.

Estava prevista para esta sexta-feira, às 15h30, uma reunião, em Aveiro, entre os líderes centrista e social-democrata, mas a iniciativa que juntava Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos foi adiada. De acordo com um comunicado enviado à TSF pelo Partido Social-Democrata, a "nova data será comunicada oportunamente".

O encontro aconteceria dois dias depois do chumbo do Orçamento do Estado, que irá conduzir à dissolução do Parlamento.

Na nota divulgada pelo PSD, quando transmitiu a intenção de conversar com o CDS, referia-se que a reunião se destinava a "discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado".

Ambos os partidos já desencadearam processos eleitorais internos, com as diretas no PSD marcadas para 4 de dezembro para escolher o presidente do partido. Já no Conselho Nacional do CDS-PP recai a controvérsia sobre a realização do 29.º Congresso do partido, agendado previamente para 27 e 28 de novembro.