Nuno Melo em campanha entra a pés juntos

Contra o governo de Costa, a esquerda do PREC, os extremistas, os pequenos partidos, os jornalistas e até o presidente da República. No distrito de Braga, de onde é natural, o eurodeputado centrista Nuno Melo sente-se em casa e não poupa ninguém.

Diz que "tem liberdade" para falar contra os que "dão opiniões, moderam debates e não fazem perguntas incómodas" ao líder de um governo com uma mão cheia de arguidos...

"Imaginem como seria se quem manda no país fosse um partido de direita!"

Melo diz que sofreu na pele a ira de "muita imprensa" em Portugal que o confrontava com rankings falsos na campanha para as europeias e estende as acusações "à falta de imparcialidade" de quem dá a cara no pequeno ecrã ao horário nobre a debitar leituras políticas...

Numa campanha ameaçada pelos augúrios das sondagens, Melo já voou para Bruxelas e Cristas não alinha no ataque e joga à defesa. Até porque ainda falta mais de uma semana para o povo ir votar e a líder Assunção não esquece que quando, em maio, entrou no mesmo barco, o Titanic acabou por afundar...