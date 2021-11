Por Pedro Cruz 10 Novembro, 2021 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

O eurodeputado centrista apelou à realização de um Conselho Nacional extraordinário e de um congresso eletivo "ainda antes do congresso do PSD", a bem da clarificação interna e da unidade do partido. Pediu ainda o fim das trocas de acusações entre os dois lados.

À TSF, Francisco Rodrigues dos Santos recusa a proposta, afirma que Nuno Melo está "em negação" e que tem dificuldades em aceitar as decisões tomadas pelos legítimos órgãos do partido.

O líder do CDS diz que não voltará a falar sobre este tema, que não vai haver eleições internas antes das legislativas: "A questão do Congresso está arrumada."