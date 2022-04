Nuno Melo quer "salvar o CDS" no "momento mais difícil"

Nuno Melo, candidato à presidência do CDS © Leonel de Castro/Global Imagens

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo afirmou, este sábado, que decidiu avançar "porque é tempo de salvar o CDS", avisando que para tal o partido tem de falar para fora e do futuro.

Na intervenção de apresentação da sua moção perante o 29.º Congresso do CDS-PP, "Tempo de Construir", Nuno Melo manifestou confiança de que "o CDS vai dar a volta aos momentos tão difíceis do presente".

"Mas o CDS terá de o fazer a falar sobre o futuro e para fora e não sobre passado e para dentro.", avisou o antigo deputado, que foi aplaudido de pé pela maioria do Congresso no arranque da sua intervenção.

Nuno Melo justificou a sua candidatura "no momento mais difícil" dos 47 anos do partido, quando perdeu a representação parlamentar, para devolver ao CDS o que o partilho lhe deu.

"Estou aqui porque é tempo de salvar o CDS", sublinhou.

O candidato à liderança do CDS-PP assegurou também que, se for eleito, acabará com "processos autofágicos e pouco inteligentes de purificação doutrinária".

"Ninguém cresce subtraindo. E neste partido fazemos todos falta", afirmou o eurodeputado, na apresentação da sua moção, perante o 29.º Congresso do partido.

Nuno Melo salientou que "o CDS foi um partido onde democratas-cristãos, conservadores e liberais se sentiam bem, porque complementares" e deixou uma palavra especial para alguns militantes ilustres que deixaram recentemente o CDS-PP.

"Uma palavra para António Pires de Lima, para o Adolfo Mesquita Nunes, para o Francisco Mendes da Silva, para o João Condeixa e para tantos outros, que neste momento não estão aqui, mas que pretendo que voltem. Esta é a vossa casa e durante dois anos farei tudo para que o percebam", afirmou.

Na sua intervenção, Nuno Melo prometeu ainda que, se for eleito, promoverá um Congresso de revisão estatutária que permita que todos os presidentes de Câmara do partido tenham assento nas reuniões da comissão política nacional e um seu representante nas reuniões da comissão executiva, órgão restrito da direção onde quer também o presidente da Juventude Popular.

"Agora que não estamos na Assembleia da República, os nossos governantes regionais e os nossos autarcas, das assembleias de freguesia às presidências de câmara e assembleias municipais são o nosso maior ativo. Aproveitá-los e potenciá-los, beneficiar do seu trabalho e exemplo será crucial", disse.

Notícia atualizada às 13h46