O 25 de Abril, Lisboa, Porto, saudade, armas. O que disse Zelensky na Assembleia da República

O Presidente ucraniano discursou esta tarde no Parlamento © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 21 Abril, 2022 • 17:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com referências a Portugal, como o "25 de Abril" e a palavra "saudade", Volodymyr Zelensky lembrou o aniversário da "revolução dos cravos", na próxima segunda-feira, para pedir "o combate à ditadura russa", com mais "armamento pesado" para as forças ucranianas e a adesão à União Europeia.

"O vosso povo vai celebrar a revolução dos cravos daqui a quatro dias. Vocês sabem o que traz a morte e a ditadura para a Ucrânia. Depois da Ucrânia, eles vão tentar fazer o mesmo na Moldávia", afirmou na Assembleia da República, falando numa "ditadura da Rússia".

O Presidente agradece o apoio de Portugal, pedindo o embargo do petróleo russo, e ainda o bloqueio do sistema bancário russo. "Lutem contra a propaganda russa. Eu acredito que o povo português e os políticos apoiem o nosso país para aderir à União Europeia, refere, acrescentando que "os civilizados devem apoiar os civilizados".

Comparando o tamanho da cidade de Lisboa com a de Mariupol, para lamentar "a destruição completa" da cidade ucraniana, "com bombardeamentos constantes". O Presidente ucraniano referiu que, em Mariupol, não existe "uma única habitação inteira".

"Os nossos cidadãos foram obrigados a sair do país, mas esperamos que regressem. Não são refugiados, no entanto, não sabemos quanto tempo vai durar a guerra", referiu.

E também fez uma referência ao Porto. "Quinhentas mil pessoas foram levadas à força para a Rússia, um número que é mais do dobro da população do Porto", comparou o chefe de Estado ucraniano.

Numa cerimónia emotiva, Zelensky começou por agradecer o apoio de Portugal, lembrando "as novas sepulturas" encontradas na Ucrânia, com cidadãos ucranianos mortos nas várias regiões do país. "Foram sepultados no meio da cidade", acrescenta, lembrando as fotografias "devastadoras" de cidadãos ucranianos mortos pelas forças russas.

Zelensky diz que os ocupantes "mataram os ucranianos só para se divertirem", incluindo crianças. São 1926 ucranianos mortos, 40 dos quais crianças, falando ainda em "várias humilhações" das tropas russas, obrigando ucranianos a cantar o hino da Rússia.

"Há pessoas deportadas. A Rússia está a fazer o que os outros regimes autoritários faziam", atira. Zelensky diz que raparigas estão a ser violadas "simplesmente porque não são simpáticas" para os russos.

O Presidente ucraniano descreve o combate das forças russas, que "destroem habitações e estruturas civilizadas", como escolas e igrejas.

O chefe de Estado ucraniano terminou com um "muito obrigado", referindo ainda a palavra portuguesa "saudade", aplaudido de pé por todos os deputados, durante largos minutos. Os elementos do Governo, no centro do plenário, mantiveram-se sentados.