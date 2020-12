Chega apela a "normas mais claras" para campanha das presidenciais

André Ventura - Chega © Leonardo Negrão / Global Imagens

André Ventura, deputado do Chega que é também candidato às eleições presidenciais de janeiro, afirmou que "o mais provável" é que o estado de emergência se mantenha em vigor durante o período de campanha eleitoral que, por isso, "terá de ser reorganizada" para decorrer "tendo em conta as regras de saúde pública".

O candidato apelou às entidades que saúde que emitam "normas claras" sobre a campanha "logo que seja possível", e recusou um regime de exceção para as ações das candidaturas.

Chega votará contra renovação do Estado de Emergência

O deputado do Chega André Ventura adianta que "o Chega votará contra [a renovação do] Estado de Emergência".

Depois de reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, diz que, nesta época do ano, é importante que "os portugueses saibam com o que podem contar" e que não haja grandes alterações.

"Apelámos para que se mantenham o mesmo nível de restrições que já estavam definidas", adianta aos jornalistas.

André Ventura reitera que, na sua visão, há restrições que não fazem sentido, nomeadamente o fecho dos restaurantes às 13h00 aos fins de semana e aos feriados.

O deputado do Chega defende ainda que "estar todos os dias a mudar de medidas criar muita instabilidade" e que os portugueses precisam de previsibilidade.

Sobre as presidenciais, André Ventura sustenta que, muito provavelmente, teremos uma campanha presidencial "em estado de emergência".

