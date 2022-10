Por Pedro Cruz (TSF) e Rosália Amorim (DN) 07 Out, 2022 • 08:11

Na véspera da entrega do Orçamento do Estado para 2023, o líder da bancada parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, acusa o PS de estar a anunciar aquilo a que os sociais-democratas chamam "crescimento ilusório" da economia.

O convidado do Em Alta Voz, entrevista da TSF e do Diário de Notícias, lembra que as perspetivas para a economia portuguesa são de continuar a empobrecer.

LEIA AQUI A ENTREVISTA COM CARLOS GASPAR NA ÍNTEGRA