Um coronavírus vindo diretamente do mundo do Star Wars, ou melhor, um Darth Corona. É este o vilão que quer impedir o Pai Natal de chegar às casas portuguesas, mas na Assembleia da República moram os Jedi que vão fazer de tudo para travar esta personagem do lado mau da força.

A história foi pensada pelo gabinete de comunicação da Assembleia da República para terminar de forma diferente um ano difícil e para deixar uma palavra de força para 2021. Ana Óscar, da comunicação do Parlamento, conta que "humor" foi escolhido por "combater a solidão e a tristeza de não se poder celebrar o Natal da forma habitual", mas também por ser "uma forma inesperada de chegar às pessoas".

No vídeo partilhado nas redes sociais e no do site da Assembleia da República conta-se a história do Darth Corona, um coronavírus que quer infetar o Pai Natal, que pela idade pertence a um grupo de risco. Porém, os amigos da Assembleia da República - normalmente usados para explicar às crianças como funciona a casa da democracia - aparecem prontos a salvar o Pai Natal.

Em plena batalha, os heróis da história conseguem "neutralizar" o Darth Corona numa "bolha anti-Covid", o que permite ao Pai Natal entregar os presentes, desta vez atirando-os de uma nave espacial e, claro, mantendo as devidas distâncias de segurança.

É com uma mensagem de "alegria e esperança" que a Assembleia da República quer chegar a todos os portugueses nesta quadra festiva. A escolha do Star Wars é, por isso, justificado por Ana Óscar por se tratar de um "imaginário transversal a todas as idades" e por ser uma forma de "um órgão sério transmitir uma mensagem ilustrada de alegria neste Natal diferente".

Certo é que com os amigos do Parlamento, o Pai Natal segue viagem em segurança, sem estar infetado e, como sempre, vence o lado bom da força.