O debate em que o diabo andou à solta

Os candidatos às eleições presidencias de 2021, Ana Gomes (E) e André Ventura (D) © Lusa

Por Maria Augusta Casaca 08 Janeiro, 2021 • 22:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A adivinhar um debate que seria aceso, o moderador começou por pedir respeito e civilidade aos candidatos. Mas foi tudo menos um frente a frente cordial. "Os diabos com que quero lidar no País são os que querem impor ditaduras. Eu pertenço a uma geração que defendeu a liberdade", começou por dizer Ana Gomes. André Ventura respondeu que o seu desafio é derrubar a esquerda, que diz estar representada por Ana Gomes. " Para mim é importante derrotar esta candidatura, Ana Gomes é a minha principal adversária, representa tudo aquilo o que o País não deve ter", adiantou.

As hostilidades estavam abertas. Ana Gomes nunca se dirigiu ao seu adversário. Olhava para o moderador e dizia "Eu gostava de não ser interrompida por este senhor".

O debate passou por temas como a prisão perpétua, defendida por André Ventura, e que para antiga eurodeputada seria um " retrocesso civilizacional". " Qualquer dia estamos a voltar à idade média e a propor que se cortem as mãos aos ladrões", ironizou Ana Gomes.

Questionada sobre a possibilidade de ilegalizar o Partido Chega se fosse eleita presidente, Ana Gomes garantiu que se chegar ao Palácio de Belém

vai pedir uma investigação "a um partido que quer destruir a democracia". "Este partido foi legalizado com mais de 2.500 assinaturas falsas, incluindo pessoas já falecidas", lembrou Ana Gomes. " Mas está legalizado", respondia André Ventura. " O que eu farei é pedir à Procuradoria-Geral da República para levar à reapreciação do Tribunal Constitucional esta formação, que viola a Constituição no seu programa", garantiu a candidata.

Ventura reagiu afirmando que uma possível ilegalização do partido, " que está em 3º lugar nas sondagens", significaria " abrir um precedente grave no País" .

Um dos momentos mais azedos do confronto verificou-se quando Ventura afirmou que o diretor de campanha de Ana Gomes, Paulo Pedroso, tinha

sido acusado de obstruir a justiça. Uma acusação refutada pela candidata. " Repudio totalmente as insinuações deste senhor para me associar a mim ou ao Dr. Paulo Pedroso com quaisquer práticas criminosas", disse com veemência.

André Ventura trouxe ainda para o debate o passado de Ana Gomes no MRPP e a candidata afirmou que esteve apenas 2 anos nesse partido e era " um soldado raso". Lembrou a André Ventura que antes de ser dirigente do Chega militou no PSD, um partido liderado por Durão Barroso, antigo dirigente do MRPP.