O deputado mais antigo: Jerónimo de Sousa lidera lista da CDU em Lisboa

É a aposta da CDU em vários deputados já com lugar no Parlamento.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral comunista, de 74 anos, deputado constituinte e em doze legislaturas, que ainda na segunda-feira, garantia que "no plano pessoal, não haveria novidade" volta a ser o nome escolhido para liderar a lista que a CDU leva às legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Ficam ainda por conhecer os restantes elementos desta lista e de outras, que a coligação vai apresentar pelo país, já que hoje foram apenas divulgados alguns nomes que concorrem como cabeças de lista.

No Porto, a aposta volta a ser Diana Ferreira e mantêm-se as candidaturas do atual líder parlamentar João Oliveira, em Évora, e de António Filipe (já com várias décadas de presença parlamentar), em Santarém

Nesta lista hoje divulgada, a antiga deputada de "Os Verdes" Heloísa Apolónia volta a ser cabeça-de-lista por Leiria, círculo pelo qual não conseguiu ser eleita há dois anos.

Entre os repetentes estão ainda, no distrito de Beja, João Dias, 47 anos, enfermeiro, membro da Direção da Organização Regional de Beja.

Entre os círculos onde a CDU não tem conseguido eleger, apresentam-se dois membros do Comité Central, em Aveiro, Adelino Nunes, na Madeira, Herlanda Amado.

Outros cabeças de lista são Joaquim Celestino Ribeiro (Viana do Castelo) e Joana de Abreu Carvalho (círculo eleitoral da Europa).

Em 2019, A CDU elegeu doze deputados, dez dos quais formaram o grupo parlamentar do PCP e dois (José Luís Ferreira e Mariana Silva) a bancada do PEV.