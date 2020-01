Por Sara Beatriz Monteiro e Anselmo Crespo 22 Janeiro, 2020 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

O presidente do Partido Socialista considera que o desempenho da única deputada do partido Livre "tem sido sobranceiro", tendencialmente "errático, sem um fio condutor e improdutivo". As declarações de Carlos César surgem - no programa de debate político semanal da TSF "Almoços Grátis" - poucos dias depois do Congresso do Livre, onde foi visível a tensão entre Joacine Katar Moreira e a estrutura do partido.

Carlos César explica que "se houver uma rutura entre a deputada e o partido", o Livre deixa de ter representação parlamentar significativa e admite que "o Livre atravessa uma situação difícil, que se assemelha a uma oportunidade perdida".

O dirigente socialista acredita que as divergências entre o Livre e Joacine comprometem o projeto pelo qual o partido é conhecido e respeitado: "As pessoas sempre respeitaram o Livre, mas aquela agenda com que o Livre ganhou a respeitabilidade (...) está muito comprometida, porque esse projeto não tem por onde se veicular."

No mesmo programa, o vice-presidente do PSD, David Justino, sublinha que o facto de o partido ser recente é um fator determinante na dificuldade de resolução deste tipo de crises, por falta de "histórico".

David Justino acredita que "o Livre tem um problema de organização e de representação" e que o partido quis fazer "diferente", mas sem sucesso.

"Houve a tentativa de criar um facto mediático apresentando uma deputada diferente. Só que é tão diferente que o partido acabou por ser vítima das suas próprias escolhas", remata.