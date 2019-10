O estádio da Luz não basta para receber quem votou no Chega

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A noite eleitoral levou três partidos políticos a estrearem-se na Assembleia da República: o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. Liderado por André Ventura, o Chega foi o que venceu a corrida dos "pequenos", com 66.442 votos (uma percentagem de 1,30%) que valeu a eleição de um deputado, o líder do partido.

Ora, André Ventura não nasceu "agora" para a política, mas também não tinha feito, até aqui, um percurso de notoriedade: nas eleições Autárquicas de 2017 mereceu o apoio do então líder do PSD Pedro Passos Coelho para concorrer à Câmara Municipal de Loures.

Acabou por ser eleito vereador com 21,55% dos votos e ficou conhecido pelos comentários sobre a comunidade cigana, que classificou como aqueles que "vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que acham que "estão acima das regras do Estado de Direito".

Com a chegada de Rui Rio à liderança do PSD abandonou o lugar na autarquia e a militância no PSD. Decidiu então formar um novo partido: o Chega. Paralelamente, mantém uma carreira de comentador de futebol afeto ao Benfica, na CMTV.

Se quisesse juntar as duas realidades - até porque já mostrou dúvidas para escolher entre uma e outra - não conseguia juntar todos os votantes do Chega no estádio onde mais gosta de ver futebol. A lotação da Luz é, segundo o site do Benfica , de 65.200 lugares. Desta forma, com uma votação de 66.442, teria de haver quem ficasse de fora. Mais precisamente, 1242 pessoas.

De onde viriam mais votantes?

A viagem da maioria nem seria assim tão grande: 20 mil pessoas viriam do distrito de Lisboa, sendo que mais de quatro mil até já estão no concelho da capital. A estes, juntar-se-iam mais de 7500 eleitores do distrito de Setúbal. Segue-se o Porto, com cinco mil eleitores do Chega a viajarem.

Se em termos absolutos as viagens são estas, em termos percentuais seria feita mais a partir do interior do país: foi nos distritos de Portalegre (2,74%) e Évora (2,22%) que o Chega conquistou uma maior percentagem de eleitores. Juntos, estes distritos valem ainda assim pouco mais de três mil pessoas. De Santarém, que até tem uma percentagem mais baixa (2,03%), iriam mais de quatro mil pessoas.

Quem paga o avião?

Fora do território continental, André Ventura também teve apoio expressivo. Nos Açores, 709 eleitores (0,85%) colocaram a "cruzinha" no Chega, enquanto na Madeira houve 911 votos (0,70%).