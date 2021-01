"O fascismo não passará." André Ventura recebido em Coimbra por manifestação

O candidato às eleições presidenciais de 2021, André Ventura © Estela Silva/Lusa

Por TSF 19 Janeiro, 2021 • 19:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A campanha de André Ventura está, esta terça-feira, em Coimbra, onde o candidato foi recebido por dezenas de jovens manifestantes antifascistas. O candidato presidencial pretendia fazer um comício na cidade, mas foi recebido por muitos jovens com bandeiras de Portugal, a gritar que "o fascismo não passará", à porta da igreja de Santa Cruz.

Os cerca de 15 apoiantes de Ventura puseram a tocar numa coluna de som o hino da Maria da Fonte, muito utilizado durante o fascismo, e o candidato afirmou que é a extrema-esquerda que está a organizar todo este aparato.

A polícia de choque esteve no local, criando uma barreira entre os jovens manifestantes e André Ventura.

Ouça o direto de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

Ventura tem enfrentado múltiplos protestos do género ao longo da campanha eleitoral pelos 18 distritos de Portugal continental, em virtude do seu discurso radical contra as minorias.

As eleições presidenciais realizam-se em plena epidemia de Covid-19 em Portugal, a 24 de janeiro, a 10.ª vez que os cidadãos portugueses escolhem o chefe de Estado em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina a 22 de janeiro.

Há outros seis candidatos: o incumbente Marcelo (apoiado oficialmente por PSD e CDS-PP), a diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre), o eurodeputado e dirigente comunista, João Ferreira (PCP e "Os Verdes"), a eurodeputada e dirigente do BE, Marisa Matias, o fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o calceteiro e ex-autarca socialista Vitorino Silva ("Tino de Rans", presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar).