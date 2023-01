O futuro da Iniciativa Liberal em debate na TSF, as ameças de Moscovo ao ocidente e outros destaques da manhã TSF

Os candidatos à liderança da Iniciativa Liberal Rui Rocha, Carla Castro e José Cardo (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Iniciativa Liberal prepara-se para escolher um novo líder no próximo fim de semana. Na corrida à sucessão de João Cotrim de Figueiredo estão três candidatos: Carla Castro, Rui Rocha e José Cardoso estiveram em debate esta manhã na TSF.

A marcar a atualidade desta segunda-feira está a luta dos professores. No primeiro dia da greve por distritos, marcada hoje para Lisboa, várias escolas estiveram encerradas. Dados da FENPROF falam em 90% de adesão por parte dos docentes.

Na Ucrânia, subiu para 36 o número de vítimas mortais na sequência do ataque russo em Dnipro. Os bombardeamentos atingiram um prédio residencial de nove andares e foram contabilizados ainda mais de 70 feridos.

De Moscovo, perante o reforço de fornecimento de armamento, chegam ameaças contra o ocidente. O porta-voz do Kremlin, Peskov, garante que os tanques entregues pelo Reino Unido e a Polónia à Ucrânia irão "arder" no campo de batalha.

Entretanto, um dos ex-comandantes do grupo Wagner conseguiu fugir para a Noruega, onde pediu asilo político e está a preparar um testemunho sobre as atrocidades cometidas pelos mercenários na Ucrânia.

Por cá, a Serra da Estrela ficou pintada de branco às primeiras horas do dia, com o primeiro nevão do Inverno a obrigar ao encerramento de várias estradas de acesso ao maciço central.

Além da neve que irá cair na região Centro e Norte nos próximos dias, o IPMA agravou o aviso de laranja para vermelho por causa da agitação marítima. Este aviso entra em vigor amanhã partir das 21h00.

Em Itália, foi detido em Palermo um dos homens mais procurados do mundo. Foi detido o chefe da máfia siciliana, foragido da justiça há mais de 30 anos.

Também de Itália, chegou a notícia do desaparecimento de uma das atrizes mais importantes do cinema italiano no século XX. Morreu Gina Lollobrigida aos 95 anos.