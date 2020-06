© LUSA

O Governo vai avançar com a construção do novo aeroporto do Montijo, garante o primeiro-ministro, António Costa.

O governante explica que "num momento em que a esmagadora maioria dos aviões estão em terra, em que o tráfego aeroportuário caiu radicalmente, o compromisso firme de afirmar "vamos avançar com a construção do novo aeroporto de Lisboa" é um gesto de grande confiança naquilo que é o futuro do nosso país".

António Costa acredita que "o futuro será seguramente diferente do que foi o passado, mas o futuro vai contar com o novo aeroporto do Montijo."