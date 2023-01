© António Pedro Santos/Lusa

Por Carolina Rico 05 Janeiro, 2023 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pouco tempo depois da demissão de Carla Alves do cargo de secretária de Estado da Agricultura, que vai originar a quinta remodelação do elenco do Governo em nove meses, António Costa deixou a garantia de que o Executivo não está em risco.

"O Governo mantém-se firme na execução das suas políticas, cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses", escreveu o primeiro-ministro nas redes sociais.

"Continuamos focados na identificação e na resposta aos problemas causados pela crise inflacionista. Prosseguimos determinados em garantir o crescimento económico, a proteção no emprego, o aumento dos investimentos e das exportações, bem como as contas certas como garantia da estabilidade do futuro de Portugal", pode ler-se.

View this post on Instagram A post shared by António Costa PM (@antoniocostapm)

A publicação é acompanhada de fotografias captadas durante o debate de Moção de Censura desta tarde, em que Costa defendeu a nova secretária de Estado, referindo que a própria lhe garantiu que "nas contas delas não consta nenhum rendimento não declarado: tudo o que ganhou, declarou".

"Então e vamos ser nós, vou ser eu a substituir-me ao Ministério Público por uma razão que eu não tenho, que eu não conheço e que eu não sei de nada? (...) E vou demitir a mulher de alguém porque o marido é acusado?", questionou o primeiro-ministro.

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta quinta-feira a demissão que foi "prontamente aceite". Esteve cerca de 24 horas no cargo.