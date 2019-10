O hino que deu duas maiorias absolutas

© Direitos Reservados

Quando Cavaco Silva avança para as eleições de 1985 a sua máquina de propaganda decide fazer um novo hino para o PSD, para marcar uma evolução em relação ao hino adotado por Francisco Sá Carneiro, o "Paz, Pão, Povo e Liberdade", que já ouvimos nesta série.

A música desse novo hino é encomendada ao militante do partido e excelente maestro de música ligeira, José Calvário.

A letra será escrita por um dos homens mais preponderante da futura história do cavaquismo: Manuel Dias Loureiro.

O ambiente musical escolhido faz lembrar as baladas corais e épicas de estilo irlandês, marcantes na folk tradicional desse país, um género que, conjuntamente com a música negra, está na base musical de grande parte da cultura pop europeia e norte-americana - e que criava um ambiente modernamente familiar aos ouvidos da época.

É um estilo que contrasta com as marchas de cariz algo marcial que dominavam até aí os hinos partidários, que apelavam a uma grandiloquência de combate, muito pouco doce.

Mas as diferenças entre os dois principais hinos do PSD não estão apenas nos estilos musicais. O conteúdo da letra é também muito díspare.

Enquanto no primeiro hino do PSD o mote está na construção de uma sociedade mais justa e livre com o mote "Paz, Pão, Povo e Liberdade" a dominar toda o texto; o hino do cavaquismo apela à união e ao trabalho, fazendo-o desta forma " Nós somos um Rio/Que não vai parar/É um desafio, crescer, trabalhar/Anda, vem daí/Junta-te a mim/ Fazer um país/ E eu vou dizer sim/...às vezes é preciso dizer "não"/ porque a gente agora vai dizer "sim"...".

Talvez por Cavaco Silva, apesar de ter sido o político dominante no país durante mais de 30 anos, ter-se sempre apresentado como um não político, a letra deste hino do seu tempo praticamente reduz a zero a carga ideológica da mensagem para, alternativamente, enaltecer a união dos portugueses em torno de valores mais transversais ou com alguma carga positiva como "trabalho", "fazer um país", "dizer sim", "crescer".

Não foi só por este hino que Cavaco Silva ganhou as eleições mas certamente esta peça ajudou bastante à conquista, inédita, de duas maiorias absolutas.

Por coincidência, o título deste hino do cavaquismo calha na perfeição para tentar ajudar o atual líder do PSD a conquistar votos - sim, que outro líder em Portugal tem uma canção intitulada com o seu próprio nome? Só mesmo Rui Rio.

Vamos então ouvir "Nós Somos um rio" na versão, com letra, disponibilizada no sítio da Internet do PSD.

