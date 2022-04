O impacto da guerra em Portugal, Zelensky na AR e outros destaques TSF

© EPA

Segundo os resultados do barómetro da Aximage para a TSF, DN e JN, a guerra está a afetar a vida quotidiana dos portugueses. Mais de 76% dos inquiridos refere já ter sentido o impacto da guerra, uma percentagem que sobe 17% em relação ao mês de março.

Esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky será convidado de honra na Assembleia da República. Pela primeira vez, um chefe de Estado estrangeiro vai se dirigir por videoconferência ao parlamento e, para que nada falhe, têm sido testadas várias plataformas. João Nuno Amaral descreve um "importante trabalho colaborativo entre os diferentes serviços envolvidos: informática, comunicação, segurança, apoio ao plenário. Com muitos testes, que têm corrido bem".

Poderá seguir o discurso do Presidente ucraniano em direto na TSF, a partir das 17h desta quinta-feira.

Nas mais recentes atualizações sobre a guerra na Ucrânia, Vladimir Putin cancelou, esta quinta-feira, a ordem de assalto ao complexo industrial Azovstal, reduto da defesa ucraniana em Mariupol, mas mantém o bloqueio à zona. "Considero inapropriado o assalto proposto à zona industrial. Ordeno o cancelamento", disse o chefe de Estado dirigindo-se ao ministro da Defesa, Serguei Shoigu.

Do lado ucraniano, o chefe da delegação de negociadores David Arakhamia, anunciou que está pronto, juntamente com o assessor presidencial e negociador Mykhailo Podoliak, para viajar até Mariupol e iniciar rapidamente as negociações com a Rússia, disseram esta quinta-feira os media locais.

Os corpos de nove civis foram encontrados na quarta-feira em Borodianka, perto de Kiev, alguns mostrando "sinais de tortura", informou a polícia da capital ucraniana durante a noite desta quarta-feira. "Estas pessoas foram mortas pelos ocupantes [russos] e algumas das vítimas mostram sinais de tortura", acusou o chefe da polícia local, Andrey Nebytov, numa publicação na rede social Facebook.

Esta quinta-feira, foi a vez do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chegar a Kiev com a companhia do chefe do Governo dinamarquês, Mette Frederiksen, tendo ambos previsto encontrar-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciou o governo espanhol.

Maria Inácia Rezola é a nova comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, substituindo Pedro Adão e Silva, que assumiu o cargo de ministro da Cultura no novo Governo. "Foi uma enorme honra ser convidada para participar neste projeto", afirma a investigadora em declarações à TSF.

No desporto, o clube inglês, Manchester United, confirmou, esta quinta-feira, a contratação do neerlandês Erik Ten Hag como novo treinador para a próxima época. O novo técnico de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai assinar um contrato de três épocas, com mais uma de opção.