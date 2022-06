"O Livre já é a voz dos verdes" em Portugal. Rui Tavares participa no conselho do grupo político europeu

© André Kosters/EPA

O Livre ainda não pertence à família do "Os Verdes Europeus", apesar de a candidatura já estar formalizada, mas Rui Tavares vai participar no conselho do partido, em Riga, na Letónia. Na mesma família está o Partido Ecologista Os Verdes (PEV), que perdeu a representação parlamentar, mas o deputado afasta qualquer despique com o partido de José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia.

Em declarações à TSF, Rui Tavares explica que aceitou o convite para estar na Letónia, no próximo fim de semana, porque o Livre tem uma relação de há muitos anos com os Verdes Europeus.

"O Livre já é a voz dos verdes europeus, representamos os valores desta família política, e somos quem mais menciona a sua família política nas ocasiões que pode. Para nós é um momento muito importante", valoriza.

Rui Tavares explica que o Livre não faz parte da família dos Verdes Europeus, "até agora", por Portugal já ter um partido no grupo, o PEV, "embora vários países já tenham mais do que um partido".

Sem nunca referir o nome do partido que perdeu a representação parlamentar em janeiro, Rui Tavares defende que "o Livre tem uma posição mais alinhada com os valores da família verde europeia".

"Nós respeitamos e consideramos o trabalho que o PEV tem feito desde os anos 80, mas há muitas distâncias, por exemplo na política europeia", diz, garantindo que "o Livre não tem nenhuma objeção que outro partido português faça parte da família".

Rui Tavares diz mesmo que o Livre "não veta ninguém" e "verá com bons olhos que outros partidos portugueses queiram entrar", como o caso do PAN.

A pandemia e a saída do Livre do Parlamento, com a desfiliação de Joacine Katar Moreira, "atrasaram o procedimento". "O regresso e as perspetivas de estabilidade e de crescimento acabaram por dar um novo impulso", atira.

"Os Verdes Europeus consideram o percurso que o Livre tem feito. Há uma candidatura formalizada e a presença no conselho é mais um passo no que será essa entrada", explica à TSF.

O Livre vai ter reuniões com a líder do partido, para "fazer ouvir a voz de Portugal" em Riga.