Marcelo alerta para subida da inflação: "Efeitos nos próximos tempos, provavelmente, vão agravar-se"

Marcelo Rebelo de Sousa alerta que os efeitos da guerra podem agravar-se nos próximos meses, tendo em conta que o conflito no leste da Europa não parece ter fim à vista. O Presidente da República, numa conversa com o Presidente de Cabo-Verde, em Carcavelos, comentou os números da inflação, lembrando que "o momento é sensível".

O momento que estamos a viver é muito sensível

"Devemos ter a noção exata que o momento que estamos a viver é muito sensível", atira.

Embora realce que a inflação portuguesa não subiu tanto como a de Espanha, "mas a subida quer dizer que os efeitos estão aí". Em Portugal, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 9,1% em julho, face aos 8,7% de junho, o valor mais alto desde novembro de 1992, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Não sendo uma guerra de fim previsível, isto quer dizer que os efeitos, nos próximos tempos, provavelmente se agravarão, não se desagravarão", admite.

O Presidente da República lembra que, "se é assim na Europa", com "almofadas de proteção", em África a situação tende a ser pior: "O que não será em África, com inúmeras economias africanas".