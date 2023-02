"O nosso objetivo é derrotar agressão russa à Ucrânia e que Moscovo cesse as hostilidades"

Augusto Santos Silva © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma com Nuno Domingues 24 Fevereiro, 2023 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para Augusto Santos Silva, "fazia todo o sentido" a Assembleia da República "tornar a ter um debate" sobre a situação na Ucrânia, um ano após o início da guerra.

"A larguíssima maioria dos deputados condenam a invasão russa da Ucrânia a e apoiam a Ucrânia. A posição portuguesa tem sido muito clara, contínua e unida e foi definida nas primeiras 15 horas da invasão", sublinha, em declarações à TSF, recordando os momentos iniciais em que Portugal "condenou imediatamente" a guerra.

"Portugal é reconhecido como o mais claro e assertivo no apoio que presta à Ucrânia", afirma.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista de Nuno Domingues com Augusto Santos Silva 00:00 00:00

Santos Silva reconhece que Portugal sabia que o conflito "poderia acontecer": "As informações que tínhamos iam nesse sentido."

"Os deputados não pensam todos o mesmo, como é sabido um dos partidos tem uma posição muito própria nesta matéria, mas para isso é que se faz os debates", refere.

O presidente da Assembleia da República recusa a ideia de o Parlamento poder discutir uma declaração de guerra à Rússia. "Não creio, mas este meu não crer, quer dizer não espero. Conseguiremos evitá-lo porque queremos evitá-lo."

"Temos evitado que haja uma confrontação da Rússia contra a NATO, porque isso seria uma coisa muito difícil. O nosso objetivo é derrotar a agressão russa à Ucrânia, que a Rússia cesse as hostilidade e que retire as suas tropas do território ucraniano. Não queremos mais nada", diz, acrescentando: "Queremos que o direito internacional seja respeitado e que a Carta da ONU seja cumprida."

Lembrando as palavras de Joe Biden, Santos Silva reforça que o fim do conflito está "nas mãos de Putin".

"No dia em que a Rússia cessar as hostilidades a guerra acaba", assegura.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.