O par projeção-reação. Ouça como os partidos receberam os resultados

© Sara Matos/Global Imagens

Por TSF 06 Outubro, 2019 • 21:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Às 21h, já eram muitas as reações partidárias. Recorde-as aqui, pelos microfones da TSF, com sonoplastia de Alexandrina Guerreiro. 00:00 00:00

Pub Pub

A projeção da Pitagórica para a TSF, JN e TVI dá conta de uma vitória do PS sem maioria absoluta e com uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o PSD, com o mínimo de 34,5% dos votos, um máximo de 38,5%, e a poder eleger entre 100 a 112 deputados, segundo a projeção à boca das urnas da Pitagórica para a TSF, JN e TVI.

Pub Pub

A noite já viu uma saída - a de Assunção Cristas da presidência do CDS -, um reconhecimento de derrota por parte do PSD e palavras de festejo de Iniciativa Liberal, Chega e Livre.

Duas horas e meia depois, pelas 23h30, o cenário já trazia novos dados. A Iniciativa Liberal já elegera um deputado e confirmara a entrada no Parlamento. O PAN tinha chegado ao segundo deputado - neste caso, uma deputada: Bebiana Cunha, eleita pelo Porto. Depois de oito Legislaturas, Heloísa Apolónia está fora do Parlamento. Falhou a eleição pelo círculo eleitoral de Leiria.