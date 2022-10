O presidente da República recomenda ao Parlamento a revisão da lei das incompatibilidades, mas Luís Montenegro já disse que não considera necessário rever, mas antes aplicar a lei que existe. Uma revisão da lei está condenada à partida?

Não devemos confundir as questões. Rever as leis é sempre um trabalho que está em aberto numa Assembleia que tem como principal objetivo legislar. A questão não é essa. Não se trata de apreciar se a lei está bem ou mal feita. Isso é desviar as atenções e não contam comigo para isso. O que está em causa é saber se a lei foi cumprida ou não. Se houve violação da lei ou não. E sou muito claro: há indícios fortes de que há membros do Governo que violaram esta lei. E violaram nas disposições cuja violação implica a sua demissão. Agora, eu sou uma parte suspeita, porque sou adversário político do Governo. Não é minha pretensão ter o poder de decretar decisões dessa natureza. O que acho é que o poder judicial tem de indagar e averiguar aquilo que foi noticiado e concluir pelas consequências que a lei determina.

E politicamente, face aos fortes indícios que aponta, Ana Abrunhosa, Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos devem demitir-se?

A questão tem de ser analisada juridicamente. Eu sei que isto causa um ambiente político que não é positivo nem para o país, nem para a atividade política, nem para o Governo. Mas o mais relevante, até para os próprios, é que não haja dúvidas sobre se cumpriram ou não a lei. É a maneira de eles próprios e o Governo se livrarem do estigma que hoje paira sobre si. Os ministros em causa andam a bailar acerca do cumprimento ou não da lei. Andam a escudar-se num parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República que foi feito em 2019, ao abrigo de uma legislação anterior. Dizem com convicção que não tiveram intenção. Aqui não é uma questão de intenção. Cumpriram ou não cumpriram a lei? Do meu ponto de vista, pelo que foi noticiado, há indícios de que não cumpriram. Se não cumpriram, têm de se sujeitar às consequências da lei.

