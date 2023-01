"O Presidente não sabia do valor do altar. A Igreja, e bem, desmentiu o patriarcado"

© Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta quinta-feira a conduta do presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Américo Aguiar, ao confirmar que o chefe de Estado não conhecia o valor do altar-palco, cifrado em mais de quatro milhões de euros.

"Está esclarecido, D. Américo Aguiar acabou de dizer, desmentindo a nota do Patriarcado, que o Presidente da República não sabia do valor do altar. A Igreja, e bem, desmentiu aquilo que tinha vindo numa nota do patriarcado", assinalou em declarações aos jornalistas.

Esta tarde, em conferência de imprensa, Américo Aguiar confirmou que "não é verdade que o Presidente da República soubesse" do valor projetado da obra. O líder da organização acabou por confirmar que também ignorava essa informação e argumentou que "não tinha de saber", mas confrontado, acabou por assumir que hoje "faria diferente".

Depois destas declarações, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que se segue uma série de "diligências e reuniões, nas próximas semanas, respeitantes não só ao altar, mas a várias das componentes do conjunto de obras" entre "Governo, câmaras, técnicos e Igreja".

Questionado sobre se vai participar, Marcelo negou, mas deixou o desejo de ser ""mantido ao corrente do que se passa".

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 disse esta tarde que o valor (superior a quatro milhões de euros) do altar-palco onde o Papa vai celebrar a missa final "magoa todos", admitindo eventuais correções se necessárias.

"Confesso também que o número me magoou, e magoou-nos a todos", afirmou o bispo Américo Aguiar, em conferência de imprensa, em Lisboa, realçando o contexto das "dificuldades" económicas "das famílias".

O bispo-auxiliar de Lisboa referiu que, "nos próximos dias", a organização da JMJ vai reunir-se com as equipas responsáveis pelo projeto para aferir "qual a razão desse valor".