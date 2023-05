Francisco Louçã assinala o mais rápido desgate de uma maioria absoluta. "Nunca se viu uma coisa deste tipo", afirma o fundador do Bloco de Esquerda.

Por Pedro Cruz (TSF) e João Pedro Henriques (DN) 26 Mai, 2023 • 10:05

Francisco Louçã assinala o mais rápido desgate de uma maioria absoluta. "Nunca se viu uma coisa deste tipo", afirma o fundador do Bloco de Esquerda.

O fundador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, não poupa nas palavras na crítica ao atual momento do Governo e do PS. O antigo conselheiro de Estado fala "no desgaste mais rápido" de uma maioria, algo que "nunca se viu" na democracia portuguesa.

"O PS tem maioria absoluta e não fala rigorosamente com ninguém. Fala com algumas dificuldades consigo próprio. O PS está a ser dilacerado pela sua maioria absoluta, mas tem uma barreira completa em relação à esquerda. Quando houve eleições, haverá um novo governo e haverá debates sobre o que será a governação. Mas isso não é agora, isso não existe. O que posso constatar é o desgaste de uma maioria absoluta num ano. Já tivemos maiorias absolutas com Sócrates e com Cavaco Silva e já agora com a coligação PSD/CDS, já tivemos de tudo o que daquilo podíamos sequer imaginar. Mas nunca se viu uma coisa deste tipo", critica.

Francisco Louçã é o convidado desta semana do programa "Em Alta Voz", da TSF e do Diário de Notícias.