"O PS gosta de massajar os números." IL acusa Governo de não saber como "pôr o país a crescer"

Rodrigo Saraiva defende que Portugal deve preparar-se para enfrentar futuras crises globais resolvendo os problemas estruturais em vez de encontrar soluções conjunturais.

"Quando uma borboleta bate as asas do outro lado do mundo o país treme", compara, em entrevista à TSF, o líder da bancada parlamentar do Iniciativa Liberal.

"Quando há estas crises globais como o subprime, a pandemia, e agora esta questão da guerra, há outros países que respondem de forma muito mais ágil, mas também sem as dificuldades com que Portugal vive."

Questionado sobre o facto de vários Estados serem chamados a intervir para apoiar famílias e empresas face à escalada da inflação e crise energética, Rodrigo Saraiva defende que o melhor caminho seria uma resposta a pensar no longo prazo. "Estas soluções não devem ser meramente conjunturais", porque "Portugal tem problemas estruturais", aponta.

"Estas crises não nascem em Portugal, são coisas que vêm de outros países e que podem voltar a acontecer. Aquilo que se pede aos Governos é que tenham capacidade de previsão, de prever estas coisas e preparar o país, resolvendo questões estruturais."

Em vez disso, "o PS gosta de massajar os números", mentindo aos portugueses, sobretudo nas medidas anunciadas de apoio às famílias, mas também "um bocadinho" nos apoios às empresas.

"O PS mente, o PS é incompetente, o PS é prepotente e o PS não sabe por o país a crescer", acusa o líder da bancada parlamentar do Iniciativa Liberal.

Sobre a maioria absoluta, Rodrigo Saraiva afirma que "já não vale a pena haver esperanças de haver conversas nem disponibilidade de diálogo."

"Isso já foi comprovado nos últimos seis meses. O Partido Socialista já não quer dialogar e foge permanentemente ao escrutínio. Não responde às perguntas, seja em plenário, seja em comissões, seja via plataforma, está sempre a impedir audições."

No novo ano parlamentar, o crescimento económico vai continuar a ser prioridade do Iniciativa Liberal, tal como a saúde e a educação (que será tema das jornadas parlamentares do partido).

Rever a Constituição é outro dos objetivos, caso exista iniciativa de outro partido. "Sempre que um partido político der início a um processo de revisão constitucional nós diremos presente porque achamos que há várias alterações que a Constituição precisa, por isso iremos sempre a jogo sempre que outro partido abrir esse processo."