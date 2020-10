O PSD assiste ou "salva" o OE 2021? Adão Silva responde

Por Judith Menezes e Sousa 01 Outubro, 2020 • 07:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em agosto, António Costa dizia que "no dia em que a sua subsistência depender do PSD, este Governo acabou", mas, com a demora no consenso à esquerda, até o Presidente da República já veio recordar o seu próprio exemplo quando liderava o PSD e viabilizou dois orçamentos do Governo socialista de António Guterres. Que responsabilidades admite o partido que já defendeu que, durante a pandemia, "todos devemos ser soldados para ajudar Portugal"? A TSF entrevista Adão Silva, líder da bancada social-democrata.