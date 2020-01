Miguel Pinto Luz © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Miguel Pinto Luz, que também foi candidato à liderança do PSD na primeira volta destas eleições, já parabenizou Rui Rio no Facebook.

"Quero cumprimentar Rui Rio pela vitória e por ter merecido a confiança dos militantes. Uma palavra de agradecimento ao Luís Montenegro pela elevação democrática com que disputou esta eleição", começou por escrever na rede social.

Por fim, afirmou que o partido precisa, depois desta fase de disputa interna, de voltar a ser uma "verdadeira alternativa" ao atual Governo e sublinhou que o PSD poderá continuar a contar consigo.

"O PSD contará com a minha militância leal e interventiva, como sempre desempenhei. O futuro do nosso país foi e é a minha única motivação. Obrigado a todos os militantes que participaram em mais uma demonstração de vitalidade democrática do nosso partido", acrescentou Miguel Pinto Luz.