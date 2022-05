"O PSD está deprimido." Pacheco Pereira diz que militantes escolheram quem "fala mais alto"

Pacheco Pereira © Paulo Spranger/Global Imagens

A eleição de Luís Montenegro para a liderança do PSD não surpreende Pacheco Pereira. No programa da TSF e da CNN Portugal, O Princípio da Incerteza, Pacheco Pereira defendeu que Luís Montenegro "fala mais alto" e isso responde ao momento que o PSD atravessa. Um mau momento que os 39,5% de abstenção mostram bem.

"As abstenções são muito significativas. O partido não teve um verdadeiro conflito interno. Os resultados mostram isso também, porque, no essencial, não havia grandes diferenças. Há diferenças evidentes em termos de estilo. Nós podemos reconhecer mais preparação em Moreira da Silva, mais substância. É certo que de natureza um pouco tecnocrática. Ao mesmo tempo, Luís Montenegro é um tribuno mais alto, falta mais alto. É preciso não esquecer que o PSD está deprimido, há um fenómeno de depressão no conjunto dos militantes. Não é difícil compreender que os que votaram, uma parte importante, levou-os a não sair de casa, outra parte importante votou naquele que lhes parece corresponder a essa depressão, falando mais alto", considerou.

Já Lobo Xavier, outro dos comentadores do Princípio da Incerteza, confessa-se apreensivo com a indiferença com que Portugal acompanhou a escolha do novo líder do PSD.

"O país esteve completamente alheio. Os candidatos decidiram não debater, portanto, não organizaram nenhum confronto entre eles. E como não organizaram nenhum confronto entre eles e tinha havido umas eleições legislativas recentes em que o PS tinha a maioria absoluta, a indiferença, mesmo dentro do PSD, parecia ser grande. E vêm-se os números. Só estavam em condições de votar menos de metade dos militantes do PSD e, dessa metade, só votou metade. Montenegro tem esta votação expressiva, mas o que ele tem é 17 mil votos, um pouco mais do que 17 mil votos. A minha primeira nota é de apreensão. Bem sei que falta o congresso em julho, mas o PSD entrou numa eleição em que o país assistiu com indiferença", afirmou.

Luís Montenegro ganhou com mais de 72% dos votos, mas 39,5% dos militantes com as quotas pagas, decidiu não votar.