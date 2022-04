O que disse Zelensky no Parlamento, fim das máscaras no sábado e outros destaques TSF

© Paulo Spranger/ Global Imagens

Volodymyr Zelensky dirigiu-se esta quinta-feira aos portugueses na Assembleia da República. O Presidente ucraniano começou a intervenção com um agradecimento pelo apoio de Portugal e terminou com um "muito obrigado" em português, passando por referências ao 25 de Abril.

Face à ausência do PCP da sessão, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal levantou-se e abandonou o hemiciclo quando os comunistas tomaram a palavra no debate seguinte ao discurso de Zelensky.

Após o discurso, o Presidente da Ucrânia recebeu uma longa ovação de pé de todos os que estavam presentes no Parlamento. A única exceção foi o Governo, mas por ser prática que não se manifestem na Assembleia da República.

O consultor de comunicação Luís Paixão Martins explica que são os profissionais da área do entretenimento que conseguem tornar a mensagem mais próxima dos corações. Ouça a entrevista com Luís Paixão Martins na ​​​​​​TSF.

O Governo decidiu e o Presidente da República promulgou. As máscaras vão deixar de ser obrigatórias a partir de sábado com duas exceções: em locais com grande concentração de pessoas e de difícil arejamento e em locais frequentados por "pessoas especialmente vulneráveis".

Em Braga, a morte de quatro pessoas pode "estar relacionada" com bactérias multirresistentes. Odiretor clínico do Hospital de Braga, Jorge Marques, adianta que há oito doentes infetados e cerca de 140 "colonizados".

De acordo com os resultados do barómetro da Aximage para a TSF, DN e JN, mais de 76% dos inquiridos refere já ter sentido o impacto da guerra. Para 70% dos que já sentiram o impcato, o poder de compra diminuiu.

A investigadora Maria Inácia Rezola vai substituir Pedro Adão e Silva como comissária das comemorações do 25 de Abril.

Um paraquedista morreu esta quinta-feira durante um salto no concelho da Chamusca, distrito de Santarém. O alerta para a queda foi dado às 11h51.

Em Lisboa, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade os transportes gratuitos para jovens e idosos. Carlos Moedas espera que a medida entre em vigor em "junho ou julho" para os maiores de 65 anos e em setembro para os estudantes até aos 23 anos.