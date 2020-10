O que está em cima da mesa não chega? "É claramente insuficiente", avisa Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP © LUSA

Os comunistas não estão satisfeitos com a proposta de Orçamento do Estado para 2021. Em declarações na SIC Notícias, Jerónimo de Sousa admitiu que houve um esforço de aproximação do Governo, mas o que vê inscrito no documento "é claramente insuficiente".

"É claramente insuficiente em muitas matérias. Desde a questão das creches, lares, desde a proteção àqueles que perderam tudo e que não têm hoje qualquer meio de subsistência", referiu o secretário-geral comunista.

Questionado sobre o sentido de voto, Jerónimo de Sousa não quis revelar se o PCP viabilizará o Orçamento, remetendo essa decisão após uma análise às propostas inscritas no documento.

O líder comunista relembrou que o partido fez várias propostas para dar maior rendimento aos trabalhadores, defendendo que o país tem de produzir.

O ministro das Finanças, João Leão, entregou esta segunda-feira a proposta orçamental ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ficando agendada para esta terça-feira de manhã a habitual conferência de imprensa de apresentação do documento.