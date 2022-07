O que motivou André Ventura? O estranho caso de um "debate urgente" para discutir incêndios

© Rodrigo Antunes/Lusa

Sem reuniões plenárias marcadas até 20 de julho, André Ventura surpreendeu, na tarde de quinta-feira, os grupos parlamentares com um pedido para "um debate de urgência" sobre os incêndios para o dia seguinte. Poucas horas antes, o Chega esteve reunido, em conferência de líderes, com os restantes partidos com assento parlamentar, mas o assunto ficou "na gaveta".

Perto das 19h00, André Ventura anunciava o pedido do Chega, endereçado ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, "pelo país estar a arder" e dada a "falta de coordenação" no terreno, mas sem explicar as razões que fizeram o partido mudar de ideias entre a manhã e o final da tarde de quinta-feira.

A TSF tentou, junto do partido, obter uma resposta para as questões, mas sem sucesso.

Depois do pedido de André Ventura, que fazia uso do artigo 72° do regimento da AR, Augusto Santos Silva indeferiu o requerimento, lembrando que a 3 de julho, os partidos concordaram em "permitir a realização de sessões plenárias até 8/7/2022 e nos dias 20 e 21/7".

Ou seja, sem reuniões plenárias marcadas para a semana de 11 de julho, "o debate de urgência requerido pelo Chega pode fazer-se para os dias 20 ou 21/7 - sendo que o dia 20 já está reservado para o debate do Estado da Nação".

Augusto Santos Silva diz, por isso, que a realização do debate, a acontecer, será apenas a 21 de julho, no dia seguinte ao debate do Estado da Nação, e com o primeiro-ministro a responder às questões dos deputados, que não deverão deixar cair o tema dos incêndios.

O Chega, por outro lado, entende que "apesar de não haver sessão plenária agendada para sexta-feira, os plenários não estão suspensos", pelo insiste que o debate deve realizar-se ainda na sexta-feira ou na segunda-feira seguinte.

Em comunicado, o partido garante que "insistirá na realização do debate de urgência na sexta-feira ou na segunda-feira, dada a premência do tema", mas sem explicar como o vai fazer.