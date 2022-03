"O único discurso proibido é o de ódio", confusão na eleição de Santos Silva e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Esta terça-feira, Augusto Santos Silva foi eleito presidente da Assembleia da República. No primeiro discurso no cargo, disse que "o discurso do insulto e da discriminação" não será aceite e não tem lugar no Parlamento: "O único discurso proibido é o discurso de ódio", afirma, levando a um grande aplauso da bancada do PS, mas incluindo também do PSD e IL.

Antes da eleição, um erro na lista de deputados provocou uma confusão no primeiro dia da XV legislatura. O nome de vários deputados estava errado nas listas, o que levou a vice-presidente do parlamento ainda em exercício, Edite Estrela, a confirmar a votação, chamando cada um dos 230 deputados individualmente.

Marcelo Rebelo escusou-se, esta terça-feira, a comentar a candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, mas afirmou que terá uma palavra sobre a oposição no discurso que fará na posse do novo Governo, esta quarta-feira.

No caso de Rui Rio, o líder do PSD, Rui Rio, defendeu esta terça-feira que a proposta de Augusto Santos Silva para presidente da Assembleia da República "tem lógica" perante o currículo do agora ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. "Pode ser um bom como um mau presidente. À partida não vamos dizer que é uma escolha sem lógica nenhuma", notou o social-democrata.

Ao 34.º dia de guerra na Ucrânia, no final de mais uma ronda negocial entre a Rússia e os ucranianos, Kiev comunicou que quer um acordo internacional que inclua países terceiros como garantia de segurança.

Do lado russo, Vladimir Putin, reconheceu "progresso" nas negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia, numa conversa telefónica com o seu homólogo francês, apelando simultaneamente à rendição das tropas "nacionalistas" ucranianas que defendem a cidade de Mariupol.

No parlamento dinamarquês, Volodymyr Zelensky, pediu que sejam intensificadas as sanções contra a Rússia, devido à invasão do seu país. "As sanções devem ser reforçadas. Devemos dizer não ao seu petróleo o mais depressa possível. (...) Devemos forçar a Rússia a procurar a paz", defendeu Zelensky.

Em Portugal, o diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Luís Botelho Miguel, pediu a demissão do cargo, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro confirmou, esta terça-feira, à Lusa que será candidato a presidente do partido nas próximas eleições diretas, marcadas para 28 de maio. "Após algum tempo de reflexão pessoal e política, tomei a decisão de me candidatar a presidente do PSD", anunciou Luís Montenegro.

O médico João Ferreira Diniz, um dos arguidos condenados no processo Casa Pia, morreu na madrugada deste domingo, vítima de doença prolongada. Tinha 67 anos e faleceu na sua casa em Lisboa.

No desporto, o treinador Roger Schmidt foi apontado ao comando do Benfica. A TSF falou com o treinador português Rui Mota, que foi treinador adjunto do técnico alemão, que descreveu o seu futebol como "de ataque. Gosta que as suas equipas joguem no meio-campo ofensivo, que marquem golos".