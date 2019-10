"O único resultado que nos interessa é o resultado de domingo"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Apesar do pessimismo das sondagens, Cristas está convicta num bom resultado dos centristas. Para Assunção Cristas, a razão política para votar no CDS é ter uma alternativa no país.

A líder centrista desvalorizou os resultados nas sondagens, explicando que o único resultado que interessa é o resultado de domingo. Num balanço à TSF; Assunção Cristas referiu ainda que ficou com a convicção de que as pessoas ficaram esclarecidas com a campanha que o CDS realizou.

A campanha, que hoje encerra às 15h00, ficou marcada pela morte do fundador do partido, Diogo Freitas do Amaral.