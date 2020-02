Aprovado aumento extraordinário das pensões mais baixas

A atualização extraordinária das pensões mais baixas é entre seis e dez euros © Gustavo Bom/Global Imagens

O aumento extraordinário das pensões mais baixas vai acontecer "no primeiro dia útil do mês seguinte à entrada em vigor" do OE2020, de acordo com a proposta aprovada pelos deputados.

O aumento traduz-se em mais dez euros para pensionistas cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 658,2 euros (1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais). Já os pensionistas que recebam uma pensão que tenha sido atualizada entre 2011 e 2015 vão receber um aumento de seis euros.

Numa primeira votação tinha também sido aprovada com os votos do PSD um aumento de dez euros para os pensionistas "cujo montante global de pensões seja superior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, ou seja, para as restantes pensões mas os social-democratas acabaram por recuar e mudar o sentido de voto de sim para não o que acabou por determinar o chumbo dessa alínea proposta pelo PCP.

Em 2017 e 2018, as pensões tiveram um aumento extraordinário pago a partir de agosto e, no ano passado, a medida entrou em vigor em janeiro.