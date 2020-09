OE 2021 . "Entendimentos à esquerda são mais precisos do que nunca"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro © Tiago Petinga/Lusa

O Governo do PS oferece um " enorme esforço de convergência com os partidos com os quais até hoje foram conseguidos entendimentos para governar", ao mesmo tempo que os desafia para "um compromisso que permita pontos de convergência" na discussão do próximo Orçamento de Estado, que entra no Parlamento no dia 12 de outubro.

"Se antes esses entendimentos à esquerda foram precisos, agora são mais precisos do que nunca", defendeu Duarte Cordeiro perante os deputados do PS, durante a Jornada de Trabalho.no Centro Cultural de Belém.

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ciente de que a aprovação do Orçamento tem de passar pela Assembleia, deixou um repto aos partidos da esquerda que têm viabilizado as propostas orçamentais (à exceção do último suplementar, que mereceu o chumbo do PCP): "Este Orçamento exige da esquerda um compromisso político que permita encontrar pontos de convergência num momento particularmente difícil para o nosso país".

Pela parte do Governo, fica a promessa de estar "à altura" para "dar passos no sentido dessa aproximação, dessa convergência", em pontos como "a preservação do emprego, a preservação dos rendimentos, combate à precariedade, valorização dos serviços públicos, investimento no Serviço Nacional de Saúde (seja em equipamentos, seja em recursos humanos), ou no aumento ou na criação de prestações sociais para responder a quem não tem apoios, tal como foi feito no período do estado de emergência

"O momento deve ser de convergência, "defendeu Duarte Cordeiro, citando António Costa: "Não podemos somar uma crise política a uma crise económica e social e, por isso, da parte do Governo, vai haver um enorme esforço de convergência com os partidos com os quais até hoje foram conseguidos entendimentos para governar".