OE2022: Marcelo ainda acredita no "bom senso" e elogia "esforço que está a ser feito"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, continua a acreditar que o Orçamento do Estado para 2022 "vai passar". "Não só porque é desejável, mas porque é aquilo que eu espero, olhando para alternativa. A alternativa é a dissolução [da Assembleia da República]", avisou o Chefe de Estado, em delcarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

"Isso tem grandes custos para o país. E por isso vejo com apreço o esforço que está a ser feito, que vai ser feito até ao último minuto. E mais: daquilo que se sabe, vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do Orçamento", acrescentou.

Marcelo reiterou que continua a acreditar num cenário de entendimento entre o Governo e os partidos da esquerda para a aproviação do documento na quarta-feira, entendendo que no "momento decisivo as pessoas atuam com bom senso".

Estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgem depois de o Bloco de Esquerda ter feito um ultimato ao Governo, ameaçando que caso o executivo não inclua nove propostas apresentadas pelo partido, o seu sentido de voto será contra a OE 2022.

"Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o OE, o BE responderá com disponibilidade e clareza para soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir a impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o BE responderá pela sua gente, pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha e votará contra o Orçamento do Estado 2022. Não temos muito tempo, mas ainda há tempo", avisou Catarina Martins.

Em resposta, o Governo reagiu em conferência de imprensa em que participaram o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e a Ministra da Saúde, Marta Temido.