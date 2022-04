OE2022 aprovado na generalidade com votos contra de PSD, CH, IL, BE e PCP

© José Sena Goulão/Lusa

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 foi esta sexta-feira aprovada na generalidade pelo Parlamento, com votos a favor do PS, abstenção de PAN e Livre, e votos contra do PSD, CH, IL, BE e PCP.

O diploma foi aprovado pelos 120 deputados do PS, que tem maioria absoluta dos 230 lugares no parlamento, e teve as abstenções dos deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares.

O PSD, que tem 77 deputados, Chega (12), Iniciativa Liberal (oito), PCP (seis) e BE (cinco) votaram contra a proposta, totalizando 108 votos.

A proposta orçamental baixa agora à comissão de Orçamento e Finanças para o debate na especialidade, subindo depois ao plenário para a votação final global.

O debate da proposta de Orçamento do Estado para 2022 foi iniciado esta quinta-feira e prolongou-se até hoje. Durante a votação do documento, ouviram-se protestos das galerias da Assembleia da República, com os protestantes a serem encaminhados para fora da sala das sessões pela PSP.

Os protestos eram habituais durante o Governo PSD-CDS, mas não se ouviam desde 2015.