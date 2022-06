OE2022: Costa elogia "promulgação célere" de Marcelo e diz que é "excelente notícia"

O primeiro-ministro, António Costa © Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 17 Junho, 2022 • 20:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou-se esta sexta-feira com a "promulgação célere" pelo Presidente da República do Orçamento do Estado para 2022, considerando que é uma "excelente notícia para os portugueses".

O chefe do executivo falava aos jornalistas no palacete de S. Bento depois de ter estado reunido durante todo o dia com os partidos com representação parlamentar para preparar o Conselho Europeu da próxima semana, em que se discutirão as candidaturas à adesão à União Europeia da Ucrânia, República da Moldova e Geórgia.

António Costa congratulou-se com a rapidez do Presidente da República, promulgando "este orçamento por que os portugueses tanto anseiam há meses, em poucas horas".

"É uma excelente notícia para os portugueses, para as famílias portuguesas e para as empresas", sublinhou.