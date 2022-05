Onde está António Costa? Primeiro-ministro "falha" comissão de assuntos europeus, com críticas do PSD

© AFP

Para debater o Orçamento do Estado, na fase de especialidade, o regimento da Assembleia da República (AR) indica que "os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respetivas comissões parlamentares permanentes pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa". Na comissão de assuntos europeus, que está sob a tutela do primeiro-ministro, apareceu o secretário de Estados dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, o que levou a uma interpelação à mesa, pelo PSD.

"O Grupo Parlamentar do PSD está a estranhar não ver o primeiro-ministro, mas o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Gostávamos de esclarecer se o primeiro-ministro não vai estar presente e não vai participar. Não é o primeiro-ministro que vai responder pelo Governo?", questionou a deputada Catarina Rocha Ferreira.

Na resposta, a presidência da mesa "estranhou" as questões do PSD, já que "o primeiro-ministro responde perante o plenário, e não perante comissões" e na conferência de líderes o assunto foi esclarecido pelo presidente da AR.

Numa nota enviada à TSF, o gabinete do secretário de Estado cita a lei de acompanhamento da AR do processo de construção europeia, que prevalece sobre o regimento e prevê que seja "um membro do Governo" a responder nas comissões, para justificar a presença do secretário de Estado e não do primeiro-ministro.

"A lei de acompanhamento pela AR do processo de construção europeia (que é um diploma especial sobre assuntos europeus e, além do mais, uma lei, pelo que prevalece sobre o regimento quer por um critério de especialidade, quer por um critério de hierarquia normativa) é muito clara ao prever dois debates por semestre, em plenário, "com o primeiro-ministro", e vários outros debates, quer em plenário quer em comissão, designadamente antes e depois do Conselho Europeu, "com o membro do Governo"", lê-se na nota.

O momento levou a uma troca de palavras entre as duas maiores bancadas, PS e PSD, com a deputada Catarina Rocha Ferreira a acrescentar que na legislatura passada, quando os assuntos europeus estavam sob a tutela dos Negócios Estrangeiros, era o próprio ministro a responder perante as comissões.

Depois das questões do Chega e da Iniciativa Liberal, Tiago Antunes respondeu que "estará sempre disponível para ir à AR" prestar esclarecimentos aos deputados, garantindo que "de acordo com o regimento e a lei lei de acompanhamento pela AR do processo de construção europeia" ninguém está a violar a lei.

Já o PS, pela voz do antigo ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, notou "algum enfado" na oposição, destacando as valias do secretário de Estado "que é a pessoa certa para ir à Europa e ao Parlamento".

A Iniciativa Liberal, na semana passada, já tinha acusado o primeiro-ministro de violar o regimento da AR, defendendo que a presença nas comissões tem de ser assegurada "por ministros, e não por membros do Governo".

"O que foi dito pelo presidente da Assembleia da República é que é uma opção política o primeiro-ministro não vir e vir o secretário de Estado, como se não cumprir o regimento fosse uma opção política", explicou o deputado liberal Bernardo Blanco.

Notícia atualizada às 12h45