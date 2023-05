"Onde o PS entra causa instabilidade." Montenegro acusa partido de crise dentro do Governo, no Parlamento e com Marcelo

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro © Paulo Cunha/Lusa

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusa o Partido Socialista de causar instabilidade dentro do próprio Governo, no Parlamento e nas relações com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Temos hoje instabilidade dentro do Governo, institucional entre o Governo e o Presidente da República e agora temos também instabilidade no Parlamento. Parece que, quando as dores se aproximam da área do Governo, a procura da verdade tem obstáculos nos documentos disponibilizados, nas audições, para ver se consegue distrair os portugueses daquilo que se passa na audição. Espero que a audição possa, de imediato, restabelecer essa normalidade e lhe possam ser dados todos os instrumentos para a descoberta da verdade", afirmou Montenegro.

Sobre a subida da taxa de desemprego para 7,2% no 1.º trimestre, Montenegro disse que, mais do que com os números, preocupa-se com as pessoas.

"As empresas têm necessidade de mais mão-de-obra qualificada e muita dessa mão-de-obra existe em Portugal, mas está a fugir para o estrangeiro. Todos os anos os jovens portugueses procuram emprego além-fronteiras", sublinhou o líder do PSD.

Por fim, concordou com Marcelo e afirmou que, "efetivamente", os bons resultados da economia não estão a chegar à vida das pessoas.

"Olham para esses números e veem que não há reflexo nas suas vidas. Queria registar que no país real, das pessoas, há baixos salários, dificuldades em pagar as contas e grande dificuldade de retenção dos jovens", acrescentou o social-democrata.