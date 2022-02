ONG's querem Governo com primeiro-ministro para transição ecológica

A Associação Natureza Portugal defende que é necessário dar mais importância às alterações climáticas © Gerardo Santos / Global Imagens

Seis organizações não-governamentais querem que o novo Governo tenha um primeiro-ministro para a transição ecológica. O apelo foi enviado por escrito, diretamente a António Costa.

Uma das organizações que assina o documento é a Associação Natureza Portugal. A diretora, Catarina Grilo, explica que é necessário dar mais importância às alterações climáticas.

"Falamos em transição ecológica, mas numa perspetiva mais lata, incluindo a questão das alterações climáticas, que já tinha sido uma prioridade do anterior Governo. Mas, obviamente, as questões ambientais vão muito mais além do que as alterações climáticas e é preciso incluir também a conservação da natureza, a agricultura e floresta sustentáveis. Ter um vice-primeiro-ministro da transição ecológica permitiria dar a esta pessoa as competências de coordenação intergovernamentais ou interministeriais para garantir que o país, mesmo agora com a recuperação económica, vai na direção certa em termos de alterações climáticas e conservação da natureza", explicou Catarina Grilo à TSF.

Além da Associação Natureza Portugal, o grupo que pede um vice-primeiro-ministro para a transição ecológica integra a Quercus, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a Liga para a Proteção da Natureza, a GEOTA e a Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade.