Operação Marquês. "Acho perigoso que os partidos possam fazer os julgamentos em vez da Justiça"

Ana Catarina Mendes, deputada do PS

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, pede recato aos partidos, porque este é ainda o tempo da justiça, no que concerne ao caso da Operação Marquês. No entanto, no programa Circulatura do Quadrado, a dirigente socialista manifestou algumas apreensões.

José Sócrates vai a julgamento por seis crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos, depois de o juiz Ivo Rosa ter deixado cair, na sexta-feira, a acusação do Ministério Público (MP) que indiciava o antigo primeiro-ministro por crimes de corrupção. As duras críticas deixadas pelo juiz ao MP levam Ana Catarina Mendes a admitir a necessidade de ouvir explicações do Ministério Público.

No programa Circulatura do Quadrado, a socialista lembrou que o processo ainda vai ser longo, mas se, de facto, não havia provas para acusar Sócrates, considera-o preocupante. "Esta é uma fase do processo. O processo está longe de estar concluído, com os anúncios de recursos..."

"Foi feito um julgamento popular. Pergunto-me se a Justiça vier a dizer que aquilo que Ivo Rosa leu, que há falta de prova, que a acusação é inócua, que é fantasiosa, que é especulativa... Acho que isto nos convoca um problema muito grave."

Ana Catarina Mendes é, por isso, taxativa: "Para acusar é preciso ter factos, e provar." A líder parlamentar do PS espera que o partido continue a adotar a mesma postura: "Que não se politizem as coisas. Deve a Justiça funcionar, não deve ser pressionada por ninguém, nem nenhum partido político. Acho perigoso que os partidos possam fazer os julgamentos em vez da Justiça."