"Oportunidade perdida." A opinião que une os partidos (até agora) ouvidos por Costa

António Costa está a apresentar o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência aos partidos, esta segunda-feira, em São Bento. Trata-se de um documento inicial, baseado numa das partes da visão estratégica elaborada por Costa e Silva.

Com o mote "recuperar Portugal", o Governo está a revelar o plano que incluiu 12,9 mil milhões de euros em subvenções, dos quais "9,1 mil milhões já disponíveis e confirmados e os restantes 2,7 mil milhões estimados serão alocados em 2022 em função do crescimento económico das diversas economias em 2020 e 2021".

A comitiva da Iniciativa Liberal foi a primeira a ser recebida e ficou desiludida com o plano apresentado pelo Governo. À saída da reunião, João Cotrim Figueiredo acredita que está a ser perdida uma "oportunidade única" para o país.

"Temos um plano que aparenta ser um decalque do plano de Costa e Silva e que não exibe nenhuma das características de gestão que mobilize a sociedade, que chame todos os atores económicos e sociais no terreno, as pessoas isoladamente para virem fazer parte desse esforço", apontou o deputado único da IL.

João Cotrim Figueiredo considera que o Governo se está a preparar para "ter o mesmo tipo de gestão desses fundos de cima para baixo". O liberal considera que estas medidas têm "o Estado a impor as prioridades, os projetos, sem com isso aproveitar a oportunidade para mobilizar a oportunidade para um desafio que devia ser de todos: que é o de alterar a estrutura económica e social do país para que se possa desenvolver e aspirar a níveis de bem-estar social e económico que até agora não conseguiu e que se tem vindo a ver ultrapassado por vários outros países que fizeram esse tipo de reformas antes".

A opinião dos Verdes é idêntica, com Manuela Cunha, dirigente do PEV, a apontar também para "mais uma oportunidade perdida". "Preocupados", os Verdes acreditam que "não foram tiradas as suficientes ilações do que é esta pandemia, as suas causas, a forma como se propagou e como o mundo tem de promover outras bases de desenvolvimento".

O partido ecologista abre uma exceção para os investimentos no SNS, apesar de assumir que estes deviam ser feitos com ou sem pandemia, mas critica a falta da utilização dos fundos para fazer uma aposta em "criar novas oportunidades e criar novas formas de desenvolver o país".

